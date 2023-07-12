«طلعت مصطفى» تؤكد تقدمها للاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق إدارة مجموعة الـ7 فنادق

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى منذ قليل إنها تقدمت من خلال ذراعها الفندقي الشركة “العربية للاستثمارات الفندفية والسياحية – آيكون” بعرض للاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق الإدارة لمجموعة من الفنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

والفنادق تضم “ماريوت” القاهرة وكازينو عمر الخيام، و “شتايجنبرجر” التحرير فى القاهرة، و”ماريوت مينا هاوس” فى الجيزة و”سوفيتيل أولد كاتاراكت” فى أسوان، و”موفنبيك” أسوان، و”سوفيتل وينتر بالاس” فى الأقصر، و”شتايجنبرجر سيسل” الإسكندرية.

وأوضحت المجموعة، أن حزمة تلك الفنادق مملوكة حاليًا للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث، موضحة إن تلك الخطوة تتماشى مع استراتيجية المجموعة للنمو وترسيج مكانتها باعتبارها اللاعب الرئيسي للفنادق والترفية في مصر .

وقالت إن الشركة العربية للاستثمارات – آيكون تهدف إلي تطوير وتحديث المحفظة الجديدة، لتتماشى مع أنشطتها القائمة في مجال المشروعات الفندقية الحالية، وخلق قيمة لمساهميها من خلال الاستحواذ .

وأضافت المجموعة عبر بيانها الصادر منذ دقائق، إن سينتج عن عملية الاستحواذ وثول الفنادق التابعة لشركة العربية للاستثمارات لحوالي 15فندق بواقع 5000 غرفة متضمنة المشروعات قيد الإنشاء والتعمير، إلي جانب تحقيق عملة صعبة .

وأشارت إلي أن الهدف من الاستحواذ هو القيام بعملية تطوير وتحديث لهذه الفنادق بغرض رفع كفاءتها التشغيلية إلي مستويات أعلى مما يمكنها من أحتذاب نوعية أعلى من السياحة الوافدة لمصر .