«طلعت مصطفى» تؤكد استمرار إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على الفنادق التاريخية

أكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أنها مازالت مستمرة من خلال شركاتها التابعة في إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على الفنادق التاريخية.

يذكر أن مجموعة طلعت مصطفي القابضة، سبق أن أعلنت عن تقديم عرض للاستحواذ على حصة مؤثرة في الملكية وحقوق الإدارة لعدد من الفنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

وذلك عبر شركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية -ICON، الذراع الفندقي المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي، من خلال شركاتها التابعة بنسبة 83.3%.

ومنها فندق سوفيتيل اولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وفندق سوفوتيل وينتر بالاس الاقصر، وفندق شتايجنبر التحرير، ، و شتايجنبر سيسيل الأسكندرية ، ماريوت مينا هاوس ، ماريوت القاهرة ، كازينو عمر الخيام.

وأشارت مجموعة طلعت مصطفي الي ان هذة الفنادق مملوكة حاليا للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “ايجوث”.

واستكملت طلعت مصطفي، أن ICON، تهدف إلى تطوير وتحديث المحفظة الجديدة لتتماشى مع أنشطتها القائمة في مجال المشروعات الفندقية الحالية، وبغرض خلق قيمة لمساهميها، من خلال الاستحواذ.

وسينتج من خلال عملية الاستحواذ عند إتمامها، وصول محفظة ايكون إلى 15 فندقا بإجمالي قاعدة تزيد عن 5 آلاف غرفة فندقية، متضنة المشروعات قيد الإنشاء.

كما ستساهم عملية الاستحواذ في تحقيق إيرادات مستقبلية بالعملة الصعبة، وبما يتفق مع استراتيجية المجموعة من تعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة.