طلعت مصطفى: الوليد بن طلال غير مساهم فى المجموعة

رجب عزالديننفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجود مساهامات للأمير الوليد بن طلال، وشركاته، فى المجموعة أو أى شركة تابعة لها حتى تاريخه.جاء ذلك فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، للرد على الأخبار المتداولة بشأن الأحداث الجارية بالمملكة العربية السعودية، بخصوص موقف بعض كبار المستثمرين السعوديين

رجب عزالدين

نفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجود مساهامات للأمير الوليد بن طلال، وشركاته، فى المجموعة أو أى شركة تابعة لها حتى تاريخه.

جاء ذلك فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، للرد على الأخبار المتداولة بشأن الأحداث الجارية بالمملكة العربية السعودية، بخصوص موقف بعض كبار المستثمرين السعوديين ومنهم الأمير الوليد بن طلال.

وقالت المجموعة فى البيان: “لا يوجد مساهامات لشركة المملكة القابضة، أو أى من شركات الأمير الوليد بن طلال فى طلعت مصطفى القابضة أو شركاته التابعة”.

وأشارت المجموعة إلى أن مشروع امتداد وتوسعة فورسيزونز شرم الشيخ، والبالغ 213 مليون دولار، وتم تمويله من المصادر الذاتية لها، وسيتم تمويل المبلغ المتبقى لإنهاء المشروع والمقدر بـ 170 مليون دولار من مصادرها الذاتية”.

وألقت المملكة العربية السعودية القبض على أمراء ووزراء ومستثمرين، فى إطار حملة أطلقها الملك سلمان لمكافحة الفساد، وشملت 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين جرى احتجازهم في وقت مبكر من صباح الأحد، وشملت القائمة الملياردير الأمير الوليد بن طلال، والشيخ صالح كامل، أحد أبرز رجال الأعمال.

وفي أغسطس الماضي، قالت وزارة الاستثمار، إن الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، اتفق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على زيادة استثماراته في مصر بقيمة 800 مليون دولار، بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى.

وشمل الاتفاق التوسع في منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع في العالم، والاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي.