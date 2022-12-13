طلعت مصطفى: افتتاح 11علامة تجارية جديدة في «أوبن اير مول – مدينتي»

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، افتتاح ١١ علامة تجارية جديدة في أوبن اير مول مدينتي، بالشراكة مع مجموعة ” ازاديا ” العالمية،وبمساحة إيجارية تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع.

وتشمل العلامات التجارية لمجموعة AZADEA التي افتتحت ZARA و Oysho و Pull & Bear و Bershka و Stradivarius و Massimo Dutti و Zara Home و قريبا Lefties، فيما تم بالفعل افتتاح وتشغيل كيكو ميلانو، سن غلاس هت، فيرجن ميجاستور، وبول في يونيو 2022.

حضر الافتتاح عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وإلهامي الكرداني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المراكز التجارية، وخالد فتحي، رئيس قطاع المراكز التجارية، وشريف ارتيزان، رئيس قطاع تطوير الأعمال، وعن مجموعة أزاديا وليد شاهين، الرئيس التنفيذي للعمليات وسيف سالم، المدير الإقليمي لمجموعة أزاديا مصر، وأنتون واصف، مدير قسم الأزياء، وإلياس قمر، مدير الأزياء في أزاديا مصر.

مجموعة أزاديا هي شركة رائدة في مجال الموضة ومتخصّصة في متاجر البيع بالتّجزئة، وتملك وتدير أكثر من 40 براند عالمي في منطقة الشّرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الموضة، والإكسسوارات، والمأكولات، والمشروبات، والمفروشات المنزليّة، والسّلع الرّياضيّة، والوسائط المتعدّدة، ومستحضرات التجميل .

وتعد مجموعة طلعت مصطفى، واحدة من أكبر المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط، حيث تنفرد بتقديم أرقى المشروعات العقارية والسياحية بجودة غير مسبوقة وتصميمات عالمية. ويعد الأوبن آير مول من أحدث المراكز التجارية المتكاملة التي طورتها مجموعة طلعت مصطفى، والتي قامت بجذب العلامات التجارية الأكثر رواجاً لتلبية كافة احتياجات المتسوقين داخل السوق المصري.

ويمتد أوبن آير مول بمساحة إيجارية تبلغ نحو 92 ألف متر مربع ، ويضم 8 مباني بها أكثر من 300 براند تجاري .

ويوفر الأوبن اير مول تجربة فريدة للتسوق في أفضل العلامات التجارية التي تتضمن مجموعة واسعة من فئات البيع بالتجزئة، والتي تغطي مختلف الأنشطة التجارية ، منها الأزياء والملابس الرياضية والأدوات المنزلية والأثاث والمجوهرات والإكسسوارات وملابس الأطفال والصحة والجمال بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات.

ويضم أوبن اير مول عدداً كبيراً من العلامات التجارية المعروفة ، مثل كارفور هايبر ماركت وسينما رينسانس مدينتي و”إكستريم لاند” مركز الترفيه العائلي. ويضم أيضاً الـ “Food Hall” أو قاعة الطعام ويتواجد بها 34 علامة تجارية متنوعة لتلبية جميع الأذواق وتشمل أفضل سلاسل المطاعم العالمية والإقليمية والمحلية.

ويضم المول عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ويقع أوبن اير مول فى مدينتي في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليقدم خدمات لما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة من سكان تلك المنطقة .