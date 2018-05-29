طلعت مصطفى: اتفاقية هيرميس تتضمن إنشاء مدارس وفقا للمعايير الدولية

رجب عزالدين قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إن اتفاقية التحالف مع المجموعة المالية هيرميس ومجموعة جميس للتعليم تتضمن بناء مدار جديدة وفقا لأحدث المعايير الدولية.وأضافت المجموعة فى بيان توضيحى للبورصة إنها حصلت على مبلغ مليار جنيه فى شركاتها التابعة بموجب اتفاقية التحالف الإستراتيجى.



رجب عزالدين

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إن اتفاقية التحالف مع المجموعة المالية هيرميس ومجموعة جميس للتعليم تتضمن بناء مدار جديدة وفقا لأحدث المعايير الدولية.

وأضافت المجموعة فى بيان توضيحى للبورصة إنها حصلت على مبلغ مليار جنيه فى شركاتها التابعة بموجب اتفاقية التحالف الإستراتيجى.

وأعلنت المجموعة المالية هيرمس القابضة أمس الإثنين عن إبرام اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستحواذ على محفظة تضم مجموعة مدارس بمرحلة التعليم الأساسي في مدينتي والرحاب باستثمارات تبلغ قيمتها مليار جنيه.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة إن مجموعة “جيمس للتعليم” ستقوم بتشغيل وإدارة المدارس بصفة فورية مشيرة إلى أن تلك الاتفاقية تعد جزءا من تحالف استراتيجي يهدف إلى تشغيل وتطوير مجموعة جديدة من المدارس الدولية واللغات لتقديم خدمات تعليمية لساكني الرحاب ومدينتي.

وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة هيرميس إن دخول المجموعة للتحالف يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة لتطوير مستويات الخدمة المقدمة لقاطني كل من مدينتي والرحاب والمتوقع ارتفاعهم إلى مليون نسمة .

فى سياق متصل قالت كريم موسى رئيس قطاعى إدارة الأصول والاستثمار المباشر بمجموعة هيرميس إن مجموعته تتطلع إلى تعظيم الاستفادة من الشراكة مع كيالن دولى مرموق فى مجال التعليم الأساسى مثل ” جيمس للتعليم ” لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لسكان الرحاب ومدينتى.

ومن المقرر أن تقوم هيرمس بتمويل الشق الرأسمالي من الصفقة من خلال نشاط (MERCHANT BANKing) وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الشركة المعلنة على غرار تجربتها من خلال شركة فورتكس المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة بالأسواق الأوروبية وفقا للبيان.

وتعد جيمس للتعليم من كبرى الشركات العالمية التي تقدم خدمات التعليم في أكثر من 13 دولة حول العالم وتخدم أكثر من 200 ألف طالب حول العالم، وأعلنت هيرميس عن الدخول في اتفاقية شراكة معها الأسبوع الماضى بهدف إطلاق منصة جديدة في قطاع التعليم الأساسي في مصر.