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«طلب والديه منه العمل فهددهما».. إنقاذ طالب حاول الانتحار بمصر القديمة

بإلقاء نفسه من أعلى عقار سكني في مصر القديمة
أماني عوض 6:04 م, الأحد, 15 أغسطس 21 6:04 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إنقاذ طالب جامعي حاول الانتحار من أعلى عمارة سكنية في منطقة مصر القديمة بسبب خلافات مع والده.

ترجع التفاصيل، إلى سيطرة الأجهزة الأمنية على طالب جامعي حاول القفز من أعلى العقار محل سكنه بمنطقة مصر القديمة محاولًا الانتحار.

وبمناقشته عقب إنقاذه، أوضح أن هناك خلافات عائلية بينه ووالديه لمطالبتهما له بالعمل خلال فترة الإجازة، وتحمل مصروفاته الشخصية.

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وبسؤال والديه أفادا بذات المضمون، وتم الصلح والتوفيق بينهم، وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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