طلب مناقشة عامة بالبرلمان لتوصيل الغاز الطبيعى إلى جميع قرى الجمهورية

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو البرلمان ، بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، حول سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للقرى، خاصة تلك التى تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بها، وأصبحت تتمتع بالاشتراطات المنصوص عليها بشأن توصيل الغاز الطبيعى إليها.

وطالب عضو مجلس النواب، فى تصريحات له اليوم، بوضع جدول زمنى للانتهاء من أعمال التوصيل للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة، بالإضافة لعمل حصر شامل لجميع القرى التي لا تتمتع بخدمات الغاز الطبيعى، سواء تلك التي تتمتع بخدمات الصرف الصحى أبو جار العمل أو حتى مدرجة فى الخطة، ووضع جدول زمنى ولو على المدى البعيد حتى يراعى الجدية فى التنفيذ والالتزام بالتوقيت المنصوص عليه.

وأشار عضو في البرلمان ، إلى أن توصيل الغاز الطبيعى لكل القرى يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من الوفرة فى الغاز الطبيعى التى حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة من خلال العديد من الاكتشافات على مستوى الجمهورية.

وأكد محسب أن خدمات الغاز الطبيعى أصبحت من ضمن الخدمات الأساسية التي يجب وضعها فى الاعتبار بمختلف القرى على مستوى محافظات الجمهورية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات سواء البترول والتنمية المحلية والإسكان لإدراج القرى التى يتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي إليها لتوصيل الغاز الطبيعى إليها.