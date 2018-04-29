طلب مناقشة بالبرلمان بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع الأمطار

ياسمين فواز:تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب مناقشة عامة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع تكرار أزمات الأمطار المتكررة والنتائج الكارثية المترتبة عليها.وقال فؤاد إننا نقف أمام كارثة حقيقية، خاصة ما حدث في مدن القاهرة الجديدة

ياسمين فواز:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب مناقشة عامة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع تكرار أزمات الأمطار المتكررة والنتائج الكارثية المترتبة عليها.

وقال فؤاد إننا نقف أمام كارثة حقيقية، خاصة ما حدث في مدن القاهرة الجديدة حديثة البناء، فكيف لمثل تلك المدن التنموية التي تقدر الاستثمارات بها بالمليارات إلا تستطيع أن تواجه مجرد أمطار غزيرة.

وأضاف أن مثل تلك الوقائع تتكرر علي مدار الأعوام الماضية ولا نجد سوي تصريحات الحكومة برفع الدرجة القصوي والعمل علي الحل المؤقت ولا نري أي خطة أو استراتيجية حقيقية نحو حل تلك الأزمة نهائيا بشكل حقيقي.

وطالب بضرورة سرعة إدراج المناقشة وحضور الجهات المعنية كافة لنستوضح سياسة الحكومة في التعامل تجاه هذا الأمر وقتيا ومستقبليا حتي لا يتكرر مرة أخري، لما ينتج عنه من أضرار إقتصادية وسياحية ويؤكد علي غياب الرقابة علي الإلتزام بالأسس العلمية السليمة التي تنشأ عليها المدن.

أكيومن القابضة تطالب بتعديل قانون سوق المال

طالبت رنا عدوى، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن القابضة، بإدخال بعض التعديلات على قانون سوق المال والتعامل بمرونة أكبر مع قرارات الجمعيات العمومية للشركات، وعدم إلزام مجلس الإدارة بنسبة معينة للتصويت عليها.

وقالت عدوي، خلال كلمتها اليوم الأحد، بمؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2018″، الذى تنظمه شركة “المال جى تى إم”، إن الطروحات المنتظرة للشركات الحكومية ستواجه مشكلة كبيرة فى ظل صعوبة تعامل إدارة البورصة مع الشركات.

