طلب في «النواب» لاستغلال أراضي الفضاء بالمحافظات كأماكن انتظار للسيارات

أكد النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على أهمية استغلال أراضي الفضاء غير المستغلة بعواصم المحافظات من خلال إقامة مشروعات ذات نفع عام على تلك الأراضي.

وقال عضو مجلس النواب ، في تصريحات له اليوم، إن هناك المئات من قطع الأراضي غير المستغلة بعواصم المحافظات، تشكل محافظتي القاهرة والجيزة النصيب الأكبر منها، بعدد أراضي غير مستغلة 631 قطعة، من الممكن استغلالها في إقامة مشروعات ذات نفع عام أو استغلالها في أنشطة استثمارية أو غير ذلك من أوجه الاستثمار.

وأوضح عباس، أنه من الممكن استغلال هذه الأراضي بعد تجهيزها وتحويلها إلى ساحات وأماكن انتظار للسيارات لاسيما الأراضي التي تقع في المدن وعواصم المحافظات المكتظة، وهو ما سيعود بالنفع على الدولة وسيحقق الكثير لها من خلال القضاء على التكدس المروري والازدحام لاسيما في المناطق المكتظة بالمصالح الجماهيرية والبنوك، وسيضع حدًا لظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات، فضلًا عن أنه سيدر دخلًا شهريًا يتجاوز ملايين الجنيهات.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن هناك الكثير من الرؤى والمقترحات لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات دون أن تتكلف شيئًا أو أن تتحمل الموازنة أي أعباء مالية إضافية غير أن الأمر يتطلب الاستعانة برؤية المتخصصين، لافتًا إلى أن استغلال أراضي الفضاء بالمحافظات سيوفر موارد مالية كبيرة، من الممكن توجيه هذه الإيرادات المحققة نحو أوجه الإنفاق اللازمة في كل محافظة كمشروعات الصحة والتعليم والصرف الصحي.

وطالب عباس، بحصر أراضي الفضاء غير المستغلة في كل محافظة وفي مختلف المدن والمراكز والأحياء، مع وضع تصور يتضمن أنسب الآليات لاستغلال هذه الأراضي من خلال إقامة المشروعات المناسبة والملائمة لها من خلال طرحها للغير أو تأجيرها بما يعزز من موارد المحافظات المالية.