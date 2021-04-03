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طلب برلماني لتضمين كتب التاريخ موكب نقل المومياوات لطلاب المدارس والجامعات

المتحف القومى للحضارة يعد إضافة كبيرة للمقاصد السياحية المصرية
ياسمين فواز 7:20 م, السبت, 3 أبريل 21 7:20 م, السبت, 3 أبريل 21

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قال النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، إن موكب نقل المومياوات الملكية، حدث فريد من نوعه، سيكون بوابة جديدة لإنعاش السياحة في مصر، خاصة وأن هناك أكثر من 500 قناة فضائية على مستوى العالم ستتابع الحدث، بالإضافة لأكثر من 200 مراسل، مما يعنى أن العالم كله سوف يتابع ويشاهد نقل المومياوات في مشهد يحظى بملامح الحضارة الفرعونية، والطبيعة المصرية الجميلة.

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وأشار الشورى، إلى أن المتحف القومى للحضارة يعد إضافة كبيرة للمقاصد السياحية المصرية، أن موكب نقل المومياوات يحظى باهتمام عالمى، بنحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ليساهم أيضا فى التعريف بآثار مصر وحضارتها وباستقرار أمنها أمام العالم كله.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالترويج الجيد للحدث والتحضير للموكب الذهبى ليخرج بشكل يليق بمصر وتاريخها، لإرسال رسالة للعالم كله بحضارة مصر وريادتها والتعريف بتاريخها، وسيسجل كحدث عالمي يؤرخ فى الألفية الثالثة كما أنه سيظهر عظمه ملوك مصر وتاريخها.

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وطالب عضو مجلس النواب، أن يتم تدريس هذا الموكب لطلاب المدارس، على أن يدرج في كتب التاريخ ليبقى خالدا في أذهان الأجيال الجديدة عبر التاريخ، كما سيبقى خالدا في أذهان المصريين والعديد من المواطنين على مستوى العالم.

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بقلم ياسمين فواز

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