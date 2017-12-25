طلب الكلمة يثير أزمة بالنواب أثناء مناقشة انشاء وكالة الفضاء المصرية

ياسمين فوازانفعل الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على النائب محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، بعد أن نادى على اسمه للحديث لإبداء رأيه في قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية، فقال النائب: "أشكر فضلك لكني لم أطلب الكلمة للحديث".ورفض الدكتور على عبد العال حديث النائب إلا بعد عرض طلبه المقدم للأمانة الع

ياسمين فواز

انفعل الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على النائب محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، بعد أن نادى على اسمه للحديث لإبداء رأيه في قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية، فقال النائب: “أشكر فضلك لكني لم أطلب الكلمة للحديث”.

ورفض الدكتور على عبد العال حديث النائب إلا بعد عرض طلبه المقدم للأمانة العامة للبرلمان للحديث خلال الجلسة العامة.

وعندما حاول المرشدى الحديث، منعه عبد العال قائلا: “لن تتحدث إلا قبل عرض هذه الورقة على الشاشة، وأعتقد أنني أحتفظ بحواسي الخمس كاملة لمدة سنتين”، فانطلقت القاعة ضاحكة بعد أن تبين أن النائب تقدم بطلب للحديث.

وأضاف: “الكل شاهد الورقة، أنا حافظ أسماء النواب واحد واحد وأنا بادرس في كلية فيها 32 ألف طالب ولم أتخلف يوما عن محاضرة، وأنا راجل محامى وأعرف كويس يعني إيه الاسم مكتوب ولا مش مكتوب، وأرجوك سيادة النائب، لا حديث لك بعد اليوم، لن أقبل الاستهتار أو التسفيه، لن أقبل لن أقبل لن أقبل الاستهتار أو التسفيه”.

وتابع: “كان صدري متسعا ولا يزال، ولكن من ينكر الحقائق الكاملة ويقول: لم أطلب الكلمة ولم أسجل، على الرغم من أنه مسجل دائما وأبدًا، أنا أصبر إلى آخر العالم، لكن لا يمكن أن أقبل على الإطلاق الإهانة أو التسفيه، وأنا مدرك تماما لأفعالي وأقوالى”.