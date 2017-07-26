طلب الرد يوقف محاكمة المتهمين بأحداث الذكرى الثالثة للثورة

نجوى صالحقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، وقف نظر إعادة إجراءات محاكمة 56 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات؛ لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم الثالث والعشرين.تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي



نجوى صالح

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، وقف نظر إعادة إجراءات محاكمة 56 متهما بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات؛ لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم الثالث والعشرين.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم “سيد وزة”، عضو حركة 6 أبريل.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.