طلب احاطة برلمانى يناقش عدم رصف الطرق الرئيسية لقرى أبيس بالإسكندرية

تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيره التخطيط والتنمية الاقتصادية و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى شأن عدم كفاية الاعتمادات المالية التى خصصت لحى وسط الإسكندرية الأمر الذى أدى إلى عدم رصف الطرق الرئيسية لقرى أبيس الظهير الريفي لمحافظة الإسكندرية.

وأشار نائب محافظة الاسكندرية عن منطقة أبيس ومحرم بك وكرموز، أن تلك الطرق تشمل الطريق الرئيسي للقرية العاشرة، وطريق أبيس السابعات والثمانيات من مدخل الطريق الصحراوى ومدخل الطريق الدولي إلى مدخل محمود سليم وينتهي عند كوبري باب الأحرار وكوبري الرابعة.

وتابع : أن هذه الطرق تعد المحاور المرورية الرئيسية لقرى أبيس وتخدم كل قرى ابيس التى يقطنها مئات الآلاف من المواطنين الأمر الذى أدى إلى انهيار البنية التحتية لهذه الطرق وأثر بصفة مباشرة على حياة مواطنى أبيس وادى إلى احتقان كل أهالى أبيس.

وأكد النائب على احتياج حى وسط الإسكندرية لدعم ميزانيته بصفة عاجلة لرصف تلك الطرق نظرا لاهيمتها.

وطالب النائب باحالة الطلب للمناقشة بالجلسة العامة فى أقرب وقت ممكن.