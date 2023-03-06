طلب إحاطة يناقش الوقائع والقرارات السلبية المتعلقة بمنتخب مصر للفروسية

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر ، عضوة البرلمان عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، وزير الشباب والرياضة ، بشأن وجود بعض الوقائع والقرارات السلبية التي تتعلق بمنتخب مصر للفروسية .

قالت عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة أننا شاهدنا جميعاً خلال الأيام القليلة الماضية فشل المنتخب المصري للفروسية في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة والمقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث احتل المنتخب الوطني المركز الثالث بالترتيب العام لبطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز، على ميدان لونجين الخارجي في الشقب بقطر والتي احتضنت منافسات التأهل للأولمبياد خلال يومي 27 / 28 من فبراير الماضي 2023.

و أستكملت عضوة البرلمان أن ذلك الإخفاق أثار بداخلنا وبداخل الوسط الرياضي المصري العديد من التساؤلات التي لا تتعلق فقط بمسألة عدم التأهل للأولمبياد ولكن حول بعض القرارات والوقائع التي يشوبها حالة من حالات التضارب الشديد التي نرى أنها السبب الذي وصل برياضة الفروسية في مصر إلى تلك النتيجة المخيبة ومنها :

التعنت الشديد من جانب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية مع الفارس سامح الدهان وحرمانه من المشاركة في أولمبياد طوكيو ضمن بعثة المنتخب المصري الماضية وإشراك لاعب أخر متأخر في التصنيف مما يشير إلى وجود نوع من أنواع المجاملات التي لا يجوز أن تتوافر في هذا الشأن، وهو ما دفع اللاعب إلى التقدم بطلب إلى الاتحاد الدولى للعب باسم إنجلترا وتمثيلها فى البطولات الدولية بدلا من اللعب باسم مصر، وذلك ردا على قرار السيد رئيس اللجنة الأوليمبية. قيام الفارس المصري عبدالقادر سعيد، وهو أحد الفرسان المشاركين بمنتخب مصر للفروسية مؤخراً بطلب إلى الاتحاد الدولى من أجل اللعب باسم بلجيكا وذلك بسبب ما يواجهه من تعنت وظلم هو الآخر من جانب السيد رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية. عدم حل أزمة الفارسين السالف ذكرهم من جانب وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية ودعوتهم للمشاركة في المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس بصفتهم من أبطال اللعبة، حيث لم يمضي عامين على تغييرهما جنسياتهما الرياضية وهو ما كان يتيح لهما المشاركة باسم مصر في حال معالجة المشكلات المتعلقة بهم. قيام رئيس اللجنة الأوليمبية بالتدخل في اختيار الفرسان المشاركين ضمن بعثة المنتخب المصري بشكل سافر، حيث قام رئيس اللجنة بتبرير اختياره للأسماء المشاركة في أولمبياد طوكيو الأخيرة بسبب عدم وجود مدير فني آنذاك، ولكن بعد التعاقد مع المدير الفني البلجيكي ستاني فان باشن لم يتغير الوضع كثيرا فلم تتغير أساليب المحسوبية والمجاملات وهو ما وصل بنا إلى تلك النتيجة المخيبة للآمال.

و أختتمت عبد الناصر طلب الإحاطة بمطالبة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية بتقديم كشف حساب وافي عن أبعاد وملابسات كافة النقاط السابق ذكرها بكل شفافية ومصداقية من أجل الوقوف على أسباب ذلك التخبط والفشل الإداري والفني الذي طال منتخب الفروسية و التحقيق في كل الوقائع التي يشوبها فساد مالي و إداري، إلى جانب تقديم خطة شاملة حول الخطوات التي تنتوي الوزارة واللجنة الأوليمبية إنتهاجها خلال الفترة المقبلة من أجل تجنب الوقوع في تلك الحالة من الفشل مستقبلاً .