طلب إحاطة يناقش استعدادات الإسكندرية فى استقبال المصطافين 

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية، والسياحة بشأن استعدادات محافظة الإسكندرية لموسم الصيف في استقبال المصطافين.

وقال النائب: “تشهد محافظة الإسكندرية خلال فترة الصيف إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء عطلاتهم، فضلا عن سياحة اليوم الواحد، لاسيما من المحافظات القريبة من عروس البحر المتوسط.”

وأشار إلى أنه أمام هذا الإقبال الكبير تشهد الإسكندرية رواجا كبيرا سواء في الشواطئ أو تأجير الشقق السكنية وغيرها من الأنشطة التي يحتاج إليها المواطنين من مطاعم وكافيهات وغيرها، مما يتطلب استعدادات خاصة، من حيث تجهيز الشواطئ، وتطهيرها لتكون جاهزة لاستقبال المصطافين، ومراجعة كافة عوامل الأمن والأمان للحفاظ على أرواح المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب : “من بين الملفات الهامة كذلك الشقق السكنية والتي تستلزم مراعاة القانون في تأجيرها لمنع استغلالها بصورة تؤثر على الأمن العام، في ضرورة المتابعة مع أقسام الشرطة بصورة من عقود الإيجار.”

وشدد النائب أنه للحفاظ على صحة المواطنين يجب كذلك مراجعة محال الطعام والتأكد من سلامة المنتجات، فضلا عن مراجعة الأسعار لمنع استغلال المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب ، بضرورة أن يكون هناك دراسة لكافة الملفات المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، حتى يمر موسم الصيف بسلام.