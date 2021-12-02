طلب إحاطة لوزير الري بشأن تجاوزات مسابقات تعيين المهندسين

وجه عضو البرلمان عددا من التساؤلات لوزير الري بشأن تلك المسابقة

تقدم النائب علاء عبدالنبي عضو البرلمان، بطلب إحاطة لوزير الري والموارد المائية، بشأن المعايير التي وضعتها الوزارة لتعيين المهندسين علي الدرجات الشاغرة.

وقال النانب علاء عبدالنبي، في تصريحات اليوم، إن الوزارة أخذت درجات وظيفية مخصصة لهيئة الصرف حسب الإعلان المنشور علي موقع بوابة الحكومة وقامت بإعطائها للمهندسين في الوزارة، مطالبا وزير الري بالتحقيق في تلك الواقعة التي يشوبها عدم الشفافية.

ووجه عضو البرلمان عددا من التساؤلات لوزير الري بشأن تلك المسابقة قائلا: “هل تعيينات الوظائف القيادية تتم من خلال الأقدمية أم الكفاءة؟”، وهل رئيس لجنة الاختيار اختار دون معايير واضحة؟، ولماذا لم تعلن نتيجة الاختيارات العملية فور انتهائها؟”.

وأضاف عضو البرلمان في طلب الإحاطة، لماذا تم انعقاد لجنة الاختبارات بدون حضور كل الأعضاء؟، وما هي المعايير التي تم علي أساسها الاختيار؟، منتقدا عدم استعانة الوزارة بمهندسي هيئة الصرف، وإسناد الدرجات الوظيفية لمهندسي الوزارة متسائلا :”هل هيئة الصرف ليس بها من يستحق هذه الدرجات؟”.

وطالب النائب علاء عبدالنبي ، وزير الري بالرد بكل شفافية علي تلك التساؤلات التي تشغل الجميع داخل هيئة الصرف التابعة للوزارة، مشددا علي ضرورة الاستعانة بجهة رقابية تراقب الاختبارات في حال وجود أي مخالفات في المسابقة الحالية.