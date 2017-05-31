طلب إحاطة لوزير الداخلية بشأن مقتل الطالب يوسف

ياسمين فواز: تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية؛ بشأن مقتل الطالب يوسف سامح العربي بطلق ناري أثناء تواجده بميدان الحصري.

ياسمين فواز:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية؛ بشأن مقتل الطالب يوسف سامح العربي بطلق ناري أثناء تواجده بميدان الحصري.

وقال فؤاد في طلب الإحاطة، إن هناك العديد من الملعومات التي تشير إلى أن المتهمين بمقتل الطالب يوسف سامح العربي إثر إصابته بطلق ناري، أثناء تواجده بميدان الحصري بدائرة قسم شرطة أكتوبر، من المنتمين لجهاز الشرطة وأبناء قيادات أمنية سابقة، وأن هناك انتشارا وتداولا لتلك الشائعة بشكل مثير للجدل.

وطالب فؤاد بتوضيح الأمور، وبيان صحة تلك الشائعات من عدمها، وإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لدراسته.