طلب إحاطة للكشف عن كيفية احتساب زيادة تعريفة المترو

ياسمين فوازتقدم النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل، بشأن قراره الصادر الخميس الماضي لزيادة تعريفة ركوب مترو الأنفاق.وقرر وزير النقل الخميس الماضي، زيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق بحيث يكون الحد الأدنى للتذكرة 3 جنيهات من محطة إلى 9 محطات، و5 جني

ياسمين فواز

تقدم النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل، بشأن قراره الصادر الخميس الماضي لزيادة تعريفة ركوب مترو الأنفاق.

وقرر وزير النقل الخميس الماضي، زيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق بحيث يكون الحد الأدنى للتذكرة 3 جنيهات من محطة إلى 9 محطات، و5 جنيهات من 9 إلى 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من ذلك.

وطالب الجوهري في تصريحات خاصة لـ”المال” الوزير بالكشف عن التكلفة الفعلية لتذكرة المترو التي احتسب علي أساسها الزيادة المعلنة، والخطة التي يسعي لاعتمادها في تطوير المحطات، متسائلا: “على أي أساس تم احتساب الزيادة التي تم تطبيقها منذ أيام ؟”.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:”ما ذنب المواطن في تحمل أعباء تطوير المرفق بدلاً من البحث عن استثمارات تحقق ذلك”، لافتا إلى أن مشكلة تطوير المرفق هي مسؤوليات الحكومة وليس المواطن.