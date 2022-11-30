طلب إحاطة لـ 4 وزراء بشأن تباطؤ أعمال الصيانة والتطوير بمستشفى حميات إدفو

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نائبة محافظة أسوان بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكل من وزراء الصحة، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط ، بشأن التباطؤ الشديد فى أعمال الصيانة والتطوير والتجديد بكل من مستشفى الحميات والصدر بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وقالت “عبدالنبي” في طلبها، إن هذه المستشفيات تخدم الآلاف من المواطنين، حيث إن مركز إدفو يعد من أكبر مراكز محافظة أسوان، ولا توجد مستشفيات أخرى قريبة تقدم نفس الخدمات، إلى جانب النقص الشديد في الأطباء والمعدات الطبية.

وطالبت الجهات المختصة بسرعة إنهاء أعمال التطوير والتجديد لكل من مستشفى الصدر والحميات بمدينة إدفو، حفاظاً على أرواح المواطنين الأبرياء، مطالبة أيضا وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، بحل أزمة نقص الأطباء بمستشفيات محافظة أسوان، وإمدادها بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.