طلب إحاطة لعدم تعيين المتقدمين لوظيفة جندي أول درجة منذ 2013

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية؛ بشأن عدم تعيين المتقدمين لوظيفة جندي أول درجة بوزارة الداخلية.

وقال فؤاد، إن هناك العديد من الشكاوى من قبل بعض الشباب المتقدمين لشغل وظيفة جندي أول درجة بوزارة الداخلية، وتتلخص المشكلة في أن هؤلاء الشباب قد تقدموا منذ عام 2013 لشغل الوظيفة المذكورة مع إجتيازهم لكافة الاختبارات المؤهلة لشغلها، فضلاً عن انطباق كافة الشروط الوظيفية عليهم، ولكن لم يتم الموافقة على تعيينهم منذ عام 2013 وحتى تاريخه، مما تسبب في خلق حالة من التساؤل والغضب الشديد في نفوس هؤلاء الشباب بسبب ضبابية مصير تعيينهم بتلك الوظيفة.

وطالب فؤاد، بالنظر والبت في أمر تعيين مجتازي الاختبارات للوظيفة من الدفعة المذكورة، وتحديداً في ظل الهجمات الإرهابية الخسيسة التي تضرب البلاد في الآونة الأخيرة، وحاجة الشرطة المصرية الماسة للدعم البشري من أبناء الوطن، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس لمناقشته.