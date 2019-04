طلب إحاطة لبكري يهاجم فقرة الزوجات ببرنامج SNL

ياسمين فواز

تقدم النائب مصطفي بكري بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار حول ما اعتبره تجاوزات من أحد البرامج الفضائية بحق المجتمع.

وقال بكرى في طلبه إن الدستور المصرى على احترام الاديان والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، وقد فوجئ المصريون بالحلقة الأخيرة من برنامج SNL الذي يذاع على قناة one والمذاعة أمس السبت

وأضافت “تضمنت الحلقة إساءة متعمدة لقيم المجتمع وأخلاقياته ،عندما قدم مشهدا تمثيليا في إحدى العمارات يعكس خيانة كافة الزوجات القاطنات في العمارة لازواجهن متضمنا ألفاظا يعاقب عليها القانون، حتي أن زوج احداهن ويعمل محامي تخونة مع ثلاثة رجال ويسالها بتخونيني مع مين تاني يا سها ،ترد مع القاهرة كلها” .

وأكد بكرى أن من يشاهد هذا البرنامج الذي تخصص في الإساءة للمجتمع ورموزه وقيمه الأخلاقية يدرك أن مصر اصبحت ساحة مستباحة يعبث فيها من يشاء، دون رادع أو محاسبة تضع حدا للإساءة الأخلاقية المتعمدة لقيم المجتمع وأديانه.

وأشار إلى أن الحلقة أحدثت حالة واسعة من الاستياء في الشارع المصرى وعكست غياب محاسبة أصحاب هذه البرامج التي تسعي إلى تشويه سمعه مصر ،واستمرارهم في تقديم منتج لا يلتزم بالمعايير المهنية او الأخلاقية .

وطالب بكرى الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار المسئولة عن المنطقة الحرة بمدينة الانتاج الاعلامي باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأمر.



