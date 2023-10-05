طلب إحاطة في النواب لصرف أجر مقابل تدريس حصص الدين بالمدارس

طالبت الدكتورة ايرين سعيد عضوة مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن صرف أجر مقابل تدريس حصص التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية أسوة بالأنشطة الأخرى.

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إنه رغم اهتمام الدولة المصرية بتنشئة جيل صحيح مسلح بكل العلوم الحديثة وفي ظل تطوير المناهج التعليميه لتتيح للطالب المصري التعرف على العلوم الحديثة، إلا أنه وإلى الآن لم يتم صرف أجر لحصة التربية الدينية، بل يتم إسنادها للمدرسين دون أجر، وفي ظل العجز الصارخ من المدرسين فقد تخطى مدرسو اللغة العربية نصابهم القانوني دون أجر.

وأشارت إلى عجز بعض المدارس عن توفير مدرسين لتدريس الدين المسيحي وعلى رأسهم محافظة القليوبية.

ووجهت النائبة تساؤلا للحكومة في طلبها: “ألا ترتقي حصة الدين لحصص الأنشطة؟!، ألا يستحق أولادنا من يدرسهم الدين؟”.

وشددت النائبة ايرين سعيد على أن تخصيص أجر مقابل تدريس الدين أمر وجوبي في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا في العالم وبلغة وزارة التربية والتعليم فهي ماده رسوب.