طلب إحاطة في «النواب» لتوضيح خطة الحكومة للتصدي لفيروس جدري القرود

تقدمت النائبة مى أسامة رشدى ، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، لتوضيح خطة الحكومة للتصدي لفيروس جدري القرود، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بعد تفشي الفيروس الذي انتشر في دول عديدة من أنحاء العالم.

وقالت في طلبها، إنه طبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس أكثر من 16000 حالة في أكثر 75 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأوسط وأجزاء جديدة من إفريقيا وجنوب أسيا وأستراليا، الأمر الذي يقتضي سرعة التحرك واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع هذه الفيروس الجديد وفق ما تم الإعلان عنه معلومات ومعطيات للحد من انتشاره.

وطالبت عضو مجلس النواب ، بضرورة عقد ندوات توعية بشأن هذه المرض لتوضيح كيفية التعامل معه وكيفية الوقاية منه، خاصةً على الأطفال الذين يحتمل تعرضهم لخطر الإصابة به، خاصةً أن أعراضه تتشابه إلى حد كبير مع أعرض مرض “الجدري”، والتي تبدأ بظهور الطفح الجلدي على الوجه، يصاحبه الحمى، آلام الظهر ، تورم الغدد الليمفاوية ، القشعريرة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه من المتوقع ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود في جميع أنحاء العالم، طبقًا لخبراء منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يستلزم وجود آلية واضحة لمعرفة كيفية التعامل معه مع الانتشار السريع للفيروس الجديد بأوروبا.