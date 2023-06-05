طلب إحاطة في «النواب» بشأن مطالبة إحدى الشركات بزيادة الرسوم الجمركية على خامة «البي في سي»

تقدم النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، ووزير المالية.

وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، بشأن طلب شركة سينمار بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة علي خامة البي في سي من 2% إلي 7% مما يؤدي إلي زيادة تكلفة المنتج وتقليل فرصته التنافسية.

وأفاد محمد سعد عوض الله خلال تصريحات له أن طلب شركة سينمار بزيادة الرسوم الجمركية علي هذه الخامة سيعرض المصانع الأخرى لخسائر وعدم تنافسية بسبب زيادة التكلفة علي المنتج، طالبا بعدم تطبيق الطلب المقدم من شركة سينمار بزيادة الرسوم علي خامة البي في سي.

وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.