طلب إحاطة في «النواب» بشأن تراجع منتخب مصر 8 مراكز بتصنيف الفيفا

تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن تراجع منتخب مصر 8 مراكز دفعة واحدة في تصنيف الفيفا الشهري الصادر اليوم الخميس.

وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- احتل منتخب مصر في تصنيف الشهر الجاري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” المركز 40 على مستوى العالم، متراجعًا 8 مراكز دفعة واحدة، وهو أمر قبل أن نتوقف أمامه، علينا بحث أسبابه، والظروف التي أوصلتنا إلى هذا التراجع الكبير في أداء المنتخب الوطني، الذي أثر بلا شك على ترتيبه في تصنيف الفيفا.

وحملت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب ، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، ما وصل إليه حال المنتخب الوطني، نتيجة اختياراته الخاطئة وسياساته العشوائية، بداية من الاختيار غير الموفق للكابتن إيهاب جلال، وصولًا إلى الفشل الذريع في إدارة منظومة كرة القدم في مصر.

وأوضحت ندى ثابت، تراجع ترتيب مصر في تصنيف الفيفا كاشف لما آلت إليه كرة القدم بصفة خاصة و منظومة الرياضة بصفة عامة في مصر، حيث العشوائية وسوء الإدارة من جانب اتحاد الكرة، وفساد الإعلام الرياضي .

وتابعت، هناك أسئلة ضرورية تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة: لماذا وصل منتخبنا الوطني، الذي أخفق أكثر من مرة في تحقيق بطولة، بعد أن كان ملء السمع والبصر، وأصبح منتخبنا الوطني في حالة يُرثى لها على يد اتحاد الكرة بقيادة جمال علام