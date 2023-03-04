طلب إحاطة في «النواب» بسبب استيلاء منصة على 6 مليارات جنيه من المصريين

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن استيلاء منصة هوج بول على 6 مليارات جنيه من أموال المصريين.

وذكرت “أبو السعد”، في طلب الإحاطة أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني فى مجال الفضاء الإلكتروني، وذلك دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأوضحت النائبة هالة أبو السعد أن شركة هوج بول واحدة من تلك الشركات التي قدمت نفسها أنها متخصصة لتأجير آلات الخاصة بتعدين العملات الرقمية، وظيفة آلة التعدين هي تشغيل خوارزمية محددة تعمل على إنتاج كمية من العملات الرقمية، وعبر توصيل آلة التعدين بالتطبيق يكون متاحا للمستثمرين استئجار آلة التعدين الموجودة على المنصة عبر الإنترنت.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إلى أن منصة هوج بول استطاعت أن تجذب آلاف المصريين بغرض الحصول على أرباح بالدولار من خلال أحد التطبيقات، وأعلنت أرقامًا خيالية بعرض مكسب يومي قيمته 4 دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه.

ونوهت بأن هوج بول تصطاد العملاء بالترويج من خلال الإعلان على سبيل المثال، عن توفر جهاز يتم عرضه للبيع بسعر 10 دولارات، وهذا الجهاز يمكنه ربح دولار في اليوم، أي 20 دولارا في 20 يوما متتالية، وكذلك يوجد آلة متخصصة في البيع بسعر 30 دولارا، خلال 45 يوما يمكنها تحقيق 1.20 دولار، بمجموع ربح كلي يساوي 54 دولارا.

وطالبت هالة أبو السعد من الحكومة، بالكشف عن أسباب انتشار تلك المنصات التي تخدع المواطنين وتستولي على أموالهم، وكيف تعمل بغير نطاق قانوني يحكمها؟