سيـــاســة

طلب إحاطة في البرلمان يحذر من مخاطر المياه المعدنية المغشوشة

ويؤكد تضر بصحة المواطنين
ياسمين فواز 7:56 م, الأحد, 29 أغسطس 21 7:56 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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قالت النائبة روان لاشين، عضو البرلمان ، إنه انتشرت خلال الآونة الأخيرة،  قيام عدد من الأشخاص داخل “مصانع بير سلم”، بتعبئة المياه العادية على أنها مياه معدنية داخل زجاجات تحمل علامات تجارية وهمية لكبرى الشركات، ويتم بيعها للمواطنين، مستهدفين من وراء ذلك تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.

وأضافت عضوة البرلمان – في طلب إحاطة موجه لوزير التموين والتجارة الداخلية- أن هذه المصانع ليست فقط تبيع مياه الصنبور على أنها مياه معدنية، بل تعيد استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة، وهذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطن نتيجة تفاعل البلاستيك مع المياه منتجًا مواد مسرطنة، وخاصة إذا كان البلاستيك يتعرض لأشعة الشمس.

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وتابعت، أن الكثير من المستهلكين يخدعون بشراء زجاجات المياه، لاسيما في فصل الصيف الذي يعد موسم بيع زجاجات المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين للشرب، إلا أنهم في الواقع لا يدركون أن كثير من هذه المياه مغشوشة، ويمكن أن تسبب لهم أضرارًا خطيرة  على صحتهم، نتيجة احتوائها على نسبة كبيرة من الصوديوم الضار بالصحة.

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وطالبت النائبة روان لاشين عضوة البرلمان ، الجهات المعنية في وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع تداول المنتجات المغشوشة للمستهلكين، وتوقيع أقصى الجزاءات الرادعة على القائمين عليها، لما يرتكبونه من جرائم.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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