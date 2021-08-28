سيـــاســة

طلب إحاطة في البرلمان لوضع خطة استباقية لموسم الشتاء

موجه لثلاث وزراء
ياسمين فواز 11:31 ص, السبت, 28 أغسطس 21 11:31 ص, السبت, 28 أغسطس 21

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو البرلمان، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، الإسكان، والكهرباء والطاقة، بشأن الاستعداد لموسم الشتاء، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات الثلاثة.

وأوضح عضو البرلمان، أن التنسيق بين الوزارات الثلاثة قبل قدوم موسم الشتاء لمناقشة الأوضاع والاستعداد لفصل الشتاء، ووضع خطة عمل وأكثر من آلية للتعامل مع الأمر، على أن يكون هناك تنسيق طوال الوقت مع هيئة الأرصاد، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، مما يستوجب وضع خطة للعمل بناء على التنبؤات المناخية.

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وشدد عضو البرلمان، على ضرورة قيام كل محافظة على مستوى الجمهورية مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الشتاء، خاصة المحافظات المتوقع أن تشهد سقوط أمطار كثيرة أو نوات شديدة، بالإضافة لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

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وطالب محسب، fعقد لقاءات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين وزراء التنمية المحلية، الإسكان، والكهرباء، للوقوف على خطة وآلية العمل، وذلك في حضور ممثلين عن هيئة الأرصاد، والعمل بشكل استباقي استعدادا لموسم الشتاء المقبل لتفادى حدوث أى أزمات أو كوارث من الممكن أن تؤثر على الحركة Hو على المواطنين أو على مستوى الخدمة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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