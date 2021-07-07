سيـــاســة

طلب إحاطة في البرلمان لوزير الزراعة بشأن التلاعب بمنظومة الأسمدة

وعدم التوزيع العادل للحصص على مستوى محافظات الجمهورية
ياسمين فواز 12:01 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 12:01 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو البرلمان ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن التلاعب في منظومة الأسمدة، وعدم التوزيع العادل للحصص على مستوى محافظات الجمهورية مما يتسبب في معاناة العديد من المزارعين في الحصول على حصتهم المتفق عليها.

وأوضح عضو البرلمان ، أن الفترة الأخيرة ومع زراعة المحاصيل الصيفية ظهرت مشكلة عدم التوزيع العادل للأسمدة من قبل بعض الشركات، خاصة في المحافظات البعيدة، وهذا بدوره ينعكس على الفلاح وعلى المواطن بصورة غير مباشرة، ومن قبل على قطاع الزراعة الذى يعد واحدا من أهم وأبرز القطاعات على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة إصدار تكليفات عاجلة لقطاع شؤون المديريات والجمعيات الزراعية بصرف الأسمدة للمزارعين وفقا لما هو معتمد ومتعارف عليه ومتفق عليه من قبل الوزارة.

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وأشار إلى أهمية التنسيق مع الجمعيات العامة والتعاون الزراعى لمتابعة شكاوى المزارعين في هذا الإطار، والعمل على حل المشاكل، مع ضرورة إلزام شركات الأسمدة بمنح الوزارة الحصة المتفق عليها، وتوزيعها بشكل عادل على مستوى المحافظات حتى تلك المترامية، وان تكون هناك عدالة في عملية الصرف لجموع الفلاحين.

وطالب عضو البرلمان ، محاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين، مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات، للقضاء على السوق السوداء.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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