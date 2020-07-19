سيـــاســة

طلب إحاطة في البرلمان لوزير الخارجية لإلغاء دور الجامعة العربية وتأجير مقرها

بعد تكرار ضعف مواقفها أمام قضايا الدول العربية
ياسمين فواز 1:47 م, الأحد, 19 يوليو 20 1:47 م, الأحد, 19 يوليو 20

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تقدم النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان بطلب إحاطة إلى السفير سامح شكرى وزير الخارجية بشأن ضعف دور جامعة الدول العربية فى مواجهة القضايا التى تمس الأمن القومى العربى وترهل الموقف العربى من القضايا التى تمس عالمنا العربى ، مطالبا بإلغاء دورها وتأجير مقرها مع احتفاظ البرلمان العربى فى عقد اجتماعاته فى هذا المبنى العريق وغير المستفاد منه ومن دور القائمين عليه.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان فى تصريحات اليوم ، إلى أن دور جامعة الدول العربية بدأ يضعف منذ عجزها عن مواجهة أطماع الرئيس الأمريكى جورج بوش ، مما تسبب فى تقسيم دولة العراق وإباحة التدخلات الخارجية فى هذه الدولة الشقيقة ، وشبه مساندة حلف الناتو فى التدخل فى الدولة الليبية أثناء ما يسمى بالربيع العربى فى ليبيا ، مما أوصلها لما وصلت إليه.

وأكد نائب البرلمان أن موقف جامعة الدول العربية كان ضعيفا تجاه الدولة السورية واليمنية .

وأوضح أنه كان آخر هذه المواقف المحالة إلي جامعة الدول العربية هو موقفها من عدم المساندة الحقيقية والفعالة للموقف العربي تجاه القضية الليبية، وقضية سد النهضة الإثيوبي.

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بقلم ياسمين فواز

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