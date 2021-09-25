سيـــاســة

طلب إحاطة في البرلمان لـ5 وزراء للاستفادة من الأراضي غير المستغلة

وسرعة البت في طلبات التخصيص
ياسمين فواز 12:45 م, السبت, 25 سبتمبر 21 12:45 م, السبت, 25 سبتمبر 21

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو البرلمان، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الأوقاف، الزراعة، الرى، السياحة والآُثار، والتنمية المحلية، بشأن عمل حصر شامل ودقيق لجميع الأراضي غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح محسب، أن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة ينصب في إطار تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وهناك توجيهات مباشرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد، ومن ثم يجب ترجمة هذه الاهتمامات في صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة أن هناك بعض الأراضي غير المستغلة يتم التعدي عليها مما يُعد بمثابة إهدار للمال العام.

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وأشار عضو البرلمان إلى أن هناك عددا من المحافظات يوجد بها استراحات تابعة لوزارة الرى غير مستغلة تساوي ملايين الجنيهات، كما يوجد محافظات بها أراضي تابعة للآثار أيضا غير مستغلة.

وتساءل لماذا لم يتم التنقيب عن الآثار بهذه الأراضي للاستفادة منها أو طرح الأراضي للنفع العام في حال عدم وجود معالم أثرية بها، خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوى وفى حاجة ماسة للمشروعات الخدمية.

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وشدد عضو البرلمان، على ضرورة عقد اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزراء السابقين في مختلف المحافظات لتقديم حصر شامل بجميع الأراضي الشاغرة على مستوى الجمهورية، وكيفية استغلالها سواء فى ذات الصدد التابعة له، أو في إقامة مشروعات ذات نفع عام، على أن يتم البت في طلبات التخصيص بشكل أسرع للحفاظ على هذه الأراضي من التعدي. وإعلاء المصلحة العامة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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