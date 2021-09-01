سيـــاســة

طلب إحاطة في البرلمان لسرعة تفعيل الشباك الواحد بالمناطق الصناعية

للتيسير على المستثمرين
ياسمين فواز 10:51 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 10:51 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو البرلمان ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن تفعيل نظام الشباك الواحد بكافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.


وأوضح عضو البرلمان ، أن تفعيل الشباك الواحد سيحقق فوائد عديدة لرجال الأعمال أبرزها سرعة إنهاء التراخيص، كما يساهم الشباك الواحد في سرعة تحصيل مستحقات الدولة من جهة واحدة.

ولفت إلى أن استخراج التراخيص يتطلب مزيد من الوقت، ففي بعض الأوقات يتم تعيين موظفين مختصين بإنهاء الأوراق في مختلف الجهات الحكومية، وذلك في خطوة الغرض منها سرعة الإجراءات والقضاء على الروتين الموجود في بعض المصالح.

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وأشار محسب، إلى أن تفعيل الشباك الواحد يأتي تمشيا مع سياسة التحول الرقمى والميكنة، ففي الوقت الذي تشهد كافة مؤسسات الدولة تحول كبير في هذا الصدد وفقا لخطة عمل بآليات محددة يجب سرعة تطبيق وتفعيل الأمر على كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، للتيسير على المستثمرين وفى نفس الوقت جلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية المباشرة أو المحلية.

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ولفت عضو البرلمان ، إلى أن ملف الاستثمار من الملفات التي شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وذلك لأهمية قطاع الاستثمار في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات المباشرة، وسن حزمة من التشريعات التي تصب في هذا الصدد، مما يتطلب ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على الأرض للتيسير على المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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