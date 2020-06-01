طلب إحاطة في البرلمان لتعقيم 140 ألف مسجد وكنيسة قبل إعادة فتحها

قدم النائب عبدالحميد كمال عضو البرلمان اليوم الإثنين طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول أهمية تعقيم دور العبادة المصرية “الإسلامية – المسيحية ” قبل افتتاحها للصلاة والعبادة والتي يبلغ أعدادها 140 ألف مسجد وكنيسة.

أضاف نائب البرلمان: استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى السيد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الداخلية والوزراء المعنيين فى شــأن (أهمية تعقيم وتطهير دور العبادة المصرية).

تابع النائب: “في ظل ما يتعرض له العالم ومصر من جائحة فيروس كرونا، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية في جميع مرافق الحياة في مصر، وعلى رأسها تطهير وتعقيم المرافق العامة، حيث تعتبر دور العبادة سواء للمسلمين أو المسيحيين من الأماكن العامة التي من المهم تعقيمها وتطهيرها والمنتشرة بجميع ربوع مصر، والتي بلغ عددها الإجمالي 134 ألف مسجد وزاوية فضلاً عن الكنائس المصرية التي بلغ عددها في آخر إحصاء رسمي للدولة ما يقارب 2869 كنيسة مرخصة و5570 كنيسة جارى ترخيصها”.

وأضاف عضو البرلمان: “تأتى أهمية ذلك الاجراء بعد العودة التدريجية للحياة في مصر خلال الفترة القليلة القادمة بإذن الله، فإنني انوه بأهمية البدء في تعقيم تلك الدور بشكل رسمي سواء بأماكن العبادة الرسمية أو المرخصة وغير المرخصة التي تقام بها شعائر دينية وصلوات ويحدث بها تجمعات”.

نائب في البرلمان يطالب بخطة عاجلة لتعقيم المساجد

وأختتم نائب البرلمان: “بناء على ما سبق فإنني أتقدم بطلب إحاطة إلي رئيس الوزراء ووزير الأوقاف والشؤون الدينية للوقوف من مدى استعداد الحكومة للعودة للحياة تدريجيا مرة أخرى وممارسة الشعائر الدينية في مصر في دور العبادة، ومدى وجود خطة عاجلة لتعقيم وتطهير تلك الدور استعداداً لاستقبال تجمعات المصريين مرة أخرى والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما أرجو توجيه الطلب للجنة الشؤون الدينية”.