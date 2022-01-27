سيـــاســة

طلب إحاطة في البرلمان حول تطوير مستشفى بشبيش العام

طالب عضو البرلمان بسرعة التوجيه وإصدار أمر مباشر بسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة والتي لن تقل عن 300 مليون جينه واعادة فتحها
ياسمين فواز 5:41 م, الخميس, 27 يناير 22 5:41 م, الخميس, 27 يناير 22

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تقدم النائب إبراهيم محمد الديب عضو البرلمان ، عن دائرة مركز المحلة، بطلب إحاطة موجة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن مستشفى بشبيش العام، موضحاً أنه سبق أن تقدم عدد من النواب والأهالي بطلبات لإعادة فتح المستشفى، الذي تحول إلى ما وضصفه بأنه خرابة تسكنها الأشباح، ووكر لتعاطي المخدرات، بعد أن كان ملاذا للمرضى.

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وأوضح الديب في طلبه أن المستشفى تم إغلاقه قبل نحو 14 عاماً، بحجة التطوير، والآن وبسبب الإهمال الذي ضرب المستشفى تحول إلى خرابة تسكنها الكلاب الضالة، ووكر لمتعاطي المخدرات، وأصبح خاويا على عروشه -بحسب تعبيره- ، في الوقت الذي صدر فيه عدة قرارات باعتمادات مالية تصل لـ 40 مليون جنيه لتحويله إلى مستشفى مركزي نظراً لكبر حجم القرية وتعداد سكانها.

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وطالب عضو البرلمان بسرعة التوجيه وإصدار أمر مباشر بسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة والتي لن تقل عن 300 مليون جينه، وإعادة فتح المستشفى لخدمة الأهالي الذين يعانون، حيث أن أقرب مستشفى تبعد حوالي 21 كيلو متر، وذلك لأن المستشفى تخدم ما يقارب ربع مليون مواطن .

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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