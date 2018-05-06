طلب إحاطة في البرلمان حول تأخر تعيين المتقدمين لمسابقات وزارة العدل

ياسمين فوازتقدم النائب طارق الخولي امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بطلب إحاطة بشأن معاناة الآلاف من الشباب المتقدمين لمسابقات وزارة العدل، مطالبا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتوجيه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية.وأوضح الخولي أن الشكاوى الواردة إلينا



ياسمين فواز

تقدم النائب طارق الخولي امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بطلب إحاطة بشأن معاناة الآلاف من الشباب المتقدمين لمسابقات وزارة العدل، مطالبا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتوجيه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية.

وأوضح الخولي أن الشكاوى الواردة إلينا من الشباب المتقدمين لمسابقات وزارة العدل ، بسبب تأخر إعلان الوزارة لنتائج مسابقات التعيين بقطاعاتها المختلفة ، حيث إن الوزارة فتحت أبواب التقديم لمسابقات بقطاع المحاكم والشهر العقاري والطب الشرعي وديوان الوزارة منذ عام 2014 وحتى الآن لم تعلن النتائج ، وهو ما يشكل معاناة للآلاف من الشباب المعلقة آمالهم ومستقبلهم بتلك النتائج ، حيث تكبدوا مشاق السفر من مختلف محافظات الجمهورية للعاصمة لخوض الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلات الشخصية ، بجانب العبء المالي على المتقدمين حيث حصلت الوزارة منهم على ملايين الجنيهات من خلال الحوالات البريدية وثمن سحب الملفات وغيرها من المصروفات.

وأشار الخولي إلي ما تردد مؤخراً إلى أن تأخر الإعلان عن النتائج بسبب الموازنة المالية، وعدم حصول موافقة حتى الآن من وزارة المالية بشأن التعيينات الجديدة للمتقدمين بمسابقات وزارة العدل.

وطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم بسرعة الإعلان عن نتائج المسابقات لرفع المعاناة عن هؤلاء الشباب، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.