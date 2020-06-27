طلب إحاطة في البرلمان بعد تسريب امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة

تقدم النائب جمال عباس، عضو البرلمان بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما تردد من أخبار تفيد تسريب امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب شهادة الثانوية العامة.

وقال عضو البرلمان ، في تصريحات له اليوم، إن صفحة “شاومينج” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قامت بنشر إجابات امتحان اللغة الإنجليزية بالكامل بعد دخول الطلاب بدقائق معدودة لأداء الامتحان.

أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة تحتاج تدخلا فوريا

وأكد أن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة تفاقمت على مدار السنوات الماضية، وتحتاج للتدخل الفوري حرصًا على مستقبل أبنائنا من الطلاب.

كما طالب نائب البرلمان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتحكم في تأمين الامتحانات بكافة الطرق وعدم لما له من تأثير سلبي على الطلبة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص وخاصة للمُتفوقين.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، رصدت الخميس الماضي، قيام بعض طلاب الثانوية العامة بتصوير بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلنت الوزارة ضبط الطلاب “ي. م. أ” بإدارة العبور بمحافظة القليوبية، و”ع. ف. ع” من إدارة الدلنجات بمحافظة البحيرة، و”م. س. س” بإدارة بنى سويف بمحافظة بني سويف.

وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطلاب.

يشار إلى انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، والمقرر أن تستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، واليوم الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.