سيـــاســة

طلب إحاطة في البرلمان بشأن مطالب الصيادين بعزبة البرج فى دمياط

الطلب موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتنمية المحلية والري
ياسمين فواز 12:31 م, الأثنين, 8 مارس 21 12:31 م, الأثنين, 8 مارس 21

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وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو البرلمان عن محافظة دمياط، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزراء الصناعة والتنمية المحلية والري، حول مطالب الصيادين بعزبة البرج فى دمياط.

وقالت عضوة البرلمان في طلبها اليوم، “مدينة عزبة البرج، من أكثر المدن التي تطل على البحر المتوسط شهرة في مجال حرفة الصيد وصناعة السفن، وتضم وحدها ما يقرب من 65% من الأسطول البحري المصري، ويبلغ عدد المراكب بها 550 مركبا ويصل عدد سكان عزبة البرج لما يقرب من 70 ألف نسمة”.

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وأكملت “نائبة دمياط”،” يوجد بها أيضا عشرات الورش المتخصصة فى صناعة السفن والمراكب، وتضم عزبة البرج آلاف الصيادين الذين يعملون فى حرفة الصيد منذ الأجداد، وفيها أمهر صائدي الأسماك في الشرق الأوسط وأوروبا، وتصدر لدول أوروبا اليخوت البحرية، وسفن الصيد الحديثة، وعلى الرغم من كل ما سبق يعاني أهالي المدينة من عدم اهتمام المسئولين بها وبمشكلاتها”.

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وأردفت “عضو البرلمان “،  أن أبرز هذه المشكلات عدم دعم الصياد وفرض مبالغ مالية باهظة على الصيادين، من تأمينات إجبارية عادية، وتأمينات على مراكب الصيد تحصل سنويًا، وارتفاع أسعار كافة أنواع الخامات التي يستخدمونها خاصة الشباك ، وكذلك التعرض لأعمال القرصنة فى عرض البحر أو الاحتجاز على أيدى قوات السواحل لدول الجوار.

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بقلم ياسمين فواز

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