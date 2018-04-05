طلب إحاطة في البرلمان بشأن محطة رفع الصرف بالعمرانية

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، حي العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق العامة.ويأتي طلب الإحاطة بشأن عدم إدر

ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، حي العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق العامة.

ويأتي طلب الإحاطة بشأن عدم إدراج محطة رفع الصرف الصحي بالعمرانية بخطة العام المالي 2017/2018.

وفي بيان رسمي لفؤاد، قال إنه سبق وتقدم بتاريخ 5 أكتوبر 2016 بطلب اقتراح برغبة، بشأن إنشاء محطة رفع صرف صحي عند تقاطع شارع عدوي سليم من شارع ترعة الزمر بالعمرانية، وأن هذا الطلب أحيل إلى لجنة الشكاوى والاقتراحات لدراسته، واللجنة عقدت اجتماعاً لنظره بتاريخ 4 يناير 2017، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار فؤاد إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، أقر بأهمية المشروع وضرورة تنفيذه، وانتهت مناقشته بالموافقة على الاقتراح، وأوصت وزارة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بإدراج المشروع في خطة العام المالي 2017/2018، وهذا ما لم يحدث حتى تاريخه.

وطالب عضو البرلمان بإحالة طلبه إلى اللجنة المختصة لدراسته، وإدراجه تنفيذاً للتوصيات والقرارات التي تضمنها الاجتماع السابق.