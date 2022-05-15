طلب إحاطة في البرلمان بشأن قرار تحديث البيانات الشخصية على بطاقات التموين



تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن القرارات الصادرة بتحديث البيانات الشخصيه لبطاقات التموين.



وقال النائب محمد جبريل فى طلب الإحاطة أن القرارات الصادرة لقيام المواطنين بتحديث بياناتهم الشخصية على بطاقات التموين تزيد من معاناة المواطنين المستمرة، على الرغم من الهدف من تحديث البيانات وصول الدعم لمستحقيه.



وأضاف أن تحديث البيانات الشخصية على بطاقات التموين لم يراع زيادة المواقع والمنافذ اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار، من خلال العمل على فترتين من أجل تخفيف العبء على المواطنين.



وأشار إلى أنه ترتب على عدم جاهزية الوزارة لتنفيذ قرارات تحديث البيانات الشخصية على بطاقات التموين ادي إلى التكدسات والزحام أمام مكاتب التموين، وخاصة وأن أغلبهم من كبار السن، بالإضافة إلى توقف الموقع الالكتروني بالتبعية عن طلبات قبول طلبات التحديث بسبب زيادة الضغط عليه.



وتابع أن إلزام المواطنين على أن يكون خط التليفون مسجل باسم صاحب البطاقة، الأمر الذي استدعي شرائهم لخطوط تليفونات جديدة بأسمائهم فضلا عن أن سعر الخط يبدأ من 120 جنيه، وكان من الممكن أن تقوم وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من أجل توفير خطوط محمول بأسعار مخفضة لأصحاب البطاقات التموينية وتجنب ضياع العديد من بطاقات التموين من مستحقيها، لعدم وجود خطوط بأسمائهم، مما يتسبب في زيادة العبء على المواطنين وعدم توفير الوقت الزمني الكافي من أجل تحديث البيانات، وطالب النائب بسرعه عرض طلب الاحاطة للمناقشة في الجلسة العامة.

طلب الاحاطة