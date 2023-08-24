طلب إحاطة في البرلمان بشأن إهمال كشك المحمل الأثري بالقاهرة

تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن الإهمال الذى يتعرض له كشك “المحمل” الأثرى بمحافظة القاهرة.

وقالت سليم في طلب الإحاطة: “تلقيت خلال الفترة الأخيرة، عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين، حول الإهمال الشديد الذى أصاب كشك “المحمل” المسجل كأثر تاريخي بمحافظة القاهرة والذي كانت تخرج منه كسوة الكعبة المشرفة على مدار عشرات السنين.

وأضافت: ذلك الكشك يقع أسفل سور قلعة صلاح الدين في الطريق القادم من عند مسجد السلطان حسن والمؤدي إلى ميدان السيدة عائشة، ومنه كانت كسوة الكعبة تخرج كل عام، حيث كانت تصنع في دار الكسوة بالخرنفش، وتنقل بعدها للكشك لتنطلق منه في موكب المحمل، وظل علي هذا الحال حتي عام 1962.

وتابعت عضو مجلس النواب: “يعد واحدًا من أكثر الذكريات الخالدة فى ذاكرة التاريخ المصري، نظرا لما كان يصاحب ذلك الحدث الشريف سنويا، حالة الاحتفاء والأفراح غير المسبوقة، فكان في عهد الخديوي إسماعيل مكان تحت سور القلعة اسمه “مصطبة المحمل” أو “كشك المحمل”، يشهد الاحتفال الرسمي، بحضور فرسان الجيش المصري، ومدفعيته ثم يقبل الخديوي كسوة الكعبة وتبدأ رحلتها.

وأضافت عضو البرلمان : “هذا المكان القيم أصبح للأسف يعاني الإهمال الشديد الذى يصل لدرجة الخراب الكامل، رغم أنه مسجل أثر لدى هيئة الآثار المصرية، ولايجوز بقائه على هذا الحال المهدم والمحترق ما يجعله مأوى للمنحرفين”.

وتابعت،: وأرى أن ذلك الأثر الهام، يستحق منا إعادته الحياة مرة ثانية والاستفادة منه بشكل يفيد أهالي المنطقة ويجعله مكان عظيم مثلما كان طول الوقت على مدار التاريخ.