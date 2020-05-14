طلب إحاطة في البرلمان بسبب كارتة السويس والتزاحم على طريق القاهرة

كشف عضو البرلمان عبد الحميد كمال عن محافظة السويس تلقيه عددا كبيرا من الشكاوى من المواطنين بسبب تطبيق كارته على طريق السويس – القاهرة بالقرب من الشروق ومدينتي.

وقدم النائب عبد الحميد كمال عضو البرلمان صباح اليوم طلب إحاطة عاجل الي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ، بسبب تطبيق كارته على طريق السويس – القاهرة بالقرب من الشروق ومدينتي وهو ما ترتب عليه تزاحم شديد على الطريق وإيقاف الحركة المرورية .

عضو البرلمان يطالب ببحث شكاوى المواطنين

وأضاف عضو البرلمان أنه تلقي مئات الشكاوي من المواطنين بسبب تتضررهم من تطبيق الكارته على الطريق وتحميلهم أعباء زيادة ، بالإضافة الى ان طريق السويس القاهرة من ناحية السويس مازال يعاني من مشاكل فى الإنارة وعدم وجود بوابة رئيسية للسويس منذ عمليات التطوير للطريق منذ أكثر من 5 سنوات بالإضافة إلى أن تطبيق الكارتة سيصاحبه ارتفاع فى تعريفة سيارات الأجرة والنقل وغيرها من الخدمات .

وطالب النائب عبد الحميد كمال الدكتور على عبد العال تحويل طلب الإحاطة الى لجنة النقل والمواصلات في البرلمان لبحث الموضوع الذي اصبح مشكلة حقيقية للمواطنين وسبق من قبل أن قدم عدد كبير من المواطنين فى مدينة الشروق شكاوي بسبب هذا الأمر .