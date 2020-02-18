طلب إحاطة في البرلمان بسبب تدني خدمات شبكات المحمول

تقدّم النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، بشأن تدني مستوي الخدمة المقدَّمة من جميع شبكات المحمول.

وأكد الجوهري، في طلبه، أن أغلب المناطق تعاني من ضعف الشبكة وانقطاع الاتصال المستمر وضعف شبكة الإنترنت.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان إلى أنه على الرغم من تنامي أرباح هذه الشركات، فإنه لا يعود على المواطن بخدمات جيدة، مطالبًا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة؛ لمناقشته. صورة من الطلب المقدم

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، اليوم، زيادة متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر، خلال شهر يناير الماضي، إلى 28.78 ميجابايت، مقارنة بـ5.7 ميجابايت في يوليو 2018.

وأوضح وزير الاتصالات، خلال كلمته في اللقاء السنوي الذي نظمته جمعية اتصال، أن مصر تحتل حاليًّا المركز السادس أفريقيًّا في متوسط السرعة، بدلًا من المركز الـ40 خلال العام الماضي.

وذكر الوزير أن استثمارات تطوير البنية التحتية للاتصالات بلغت 1.6 مليار دولار، لافتًا إلى أن تلك القياسات تأتي من شركات متخصصة في قياسات خدمات الإنترنت حول العالم.

يُشار إلى أن البرلمان يعاود الانعقاد، الأسبوع المقبل، وتستأنف لجانه النوعية اجتماعتها بداية من الأحد المقبل.