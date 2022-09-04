طلب إحاطة فى «النواب» يحذر من أسلاك كهربائية «مغشوشة» تجتاح الأسواق المحلية 

حذرت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب ، من ظاهرة الغش التجاري ومخاطرها على المواطنين، لافتة إلى أن هناك أسلاكا كهربائية “مغشوشة” تجتاح الأسواق المحلية قادمة من الصين، يقبل الكثير من أصحاب محلات الأدوات الكهربائية من معدومي الضمير على شرائها لتحقيق مكاسب خيالية على حساب المواطن المصري.



وقالت عضوة مجلس النواب – في تصريحات لها اليوم الأحد- إن عدد الحرائق التى نشبت فى مصر خلال عام 2021 يبلغ 51533 حريقا، واحتل الماس الكهربائى المركز الثاني لأسباب نشوب الحرائق بنسبة 21٫1% أى بواقع 10863 حادث حريق، يليه الاشتعال الذاتى الذى نشب بسببه 6910 حرائق بنسبة 13.4%.

وأضافت عضو مجلس النواب ، أنها ستتقدم بطلب إحاطة مع بداية دور الانعقاد الثالث موجه لوزيري الكهرباء والتنمية المحلية بشأن مخاطر الأسلاك الكهربائية “المغشوشة” التي تُباع في الأسواق ودور الجهات المعنية في التصدي لها.

وأشارت إلى أن 85% من الأسلاك الكهربائية التي ثُباع في الأسواق الشعبية بمصر “مغشوشة” وغير مطابقة للمواصفات، والخامات المستخدمة في إنتاجها رديئة ومجهولة المصدر.



وأوضحت عضوة مجلس النواب ، أن التلاعب فى بيع الأسلاك الكهربائية يعد ضمن الغش والتدليس فى العمليات التجارية، وهو يخضع للقانون رقم 48 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى والذى نصت المادة الأولى منه على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 29 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بهاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة.

وأكدت أن تلك العقوبة لا تناسب هذه النوعية من الغش والتدليس فى العمليات التجارية التى تعرض حياة الملايين من المواطنين للموت.