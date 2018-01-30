طلب إحاطة عن جدوى اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز

ياسمين فوازقال النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات إن حجم اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز التي جاء إلى مجلس النواب كبير.وتساءل في طلب إحاطة وجهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا، وزير البترول حول إجمالي اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز في مصر

ياسمين فواز



قال النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات إن حجم اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز التي جاء إلى مجلس النواب كبير.

وتساءل في طلب إحاطة وجهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا، وزير البترول حول إجمالي اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز في مصر منذ 3 أعوام، وحجم الاكتشافات المتوقعة وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الاكتشافات التي تم التوصل اليها وبدأ العمل بها فعليا.

كما تساءل زين الدين: عن حجم الإسهام الحقيقي لها في الاقتصاد المصري، سواء من خلال تقليل الفرق بين المنتج المصري من البترول والغاز أو عن طريق توفير العملة الاجنبية عن طريق تقليل الاستيراد، وعن حجم فرص العمل التي اتاحتها هذه الاكتشافات، ودور وزارة البترول في مواجهة أزمة البطالة.