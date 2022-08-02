طلب إحاطة عن تكريم سمية الخشاب في العيد القومي للإسكندرية.. وبرلمانى : لم تقدم شيئًا

صرح محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب ، أنه سيتقدم بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن قيام محافظ الإسكندرية بتكريم الفنانة سمية الخشاب في العيد القومي للمحافظة.

وقال “الصمودي”، أنه في يوم العيد القومي لمحافظة الإسكندرية الـ70، بدلًا من أن يقوم السيد محافظ الإسكندرية، بتكريم أبناء المحافظة الذين ساهموا في رفع اسمها واسم وطنهم عاليًا في المحافل الدولية، وكانت لهم إنجازات في شتى المجالات، محل إشادة وتقدير من الجميع، قام المحافظ بتكريم الفنانة سمية الخشاب، ومنحها درع المحافظة تقديرًا لما قدمته !”.

وأوضح “عضو مجلس النواب “، نكن بكل تأكيد للسيدة الفنانة سالفة الذكر، كل الاحترام والتقدير، ونقّدر الفن، لكن كان من الأولى تكريم الشخصيات التي قدمت إسهامات علمية ومجتمعية جليلة، ولدينا في الإسكندرية الكثير من النماذج المُشرفة، كما لدينا بطلات شرفن مصر كلها بإنجازات عالمية مثل بسنت حميدة ورنيم الوليلي ونور الشربيني”.

ولفت إلى أن الفنانة سالفة الذكر لم تقدم شيئًا يعود بالنفع على أهالي الإسكندرية كإسهامات مجتمعية في بناء مستشفى خيري، أو حققت إنجازات تستحق عليها التكريم ومن ثم منحها درع المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك قامات علمية وأصحاب رسالة من أبناء الإسكندرية، لم ينالوا حتى التكريم المُستحق على مدار تاريخهم، ممن أوفوا العطاء، كانوا أولى بهذا التكريم.