طلب إحاطة عن أوضاع العاملين فى تليمصر

ياسمين فواز: تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بخصوص ما وصفه بالتعسف الذي تمارسه إدارة شركة تليمصر، في حق العاملين بها. وصرح فؤاد، في بيان له، اليوم، أن شكاوى العاملين مازالت مستمر



ياسمين فواز:



تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بخصوص ما وصفه بالتعسف الذي تمارسه إدارة شركة تليمصر، في حق العاملين بها.



وصرح فؤاد، في بيان له، اليوم، أن شكاوى العاملين مازالت مستمرة، وتتمثل في عدم اعتداد رئيس الشركة بما تم التعهد به بعد مناقشة طلب الإحاطة السابق، الذي تم تقديمه فى 19 ديسمبر 2016، لوزير القوى العاملة، والمتعلق بتأخر الفصل في مطالب العاملين، ومنها توفير تأمين صحي، أو خدمات طبية، واحتساب الترقيات على حسب التسلسل الوظيفي، وتحسين ظروف بعض العاملين، وغيرها من المطالب التي لم تؤخد بعين الإعتبار من قبل الجهات المعنية بالنظر فيها، رغم مناقشتها في البرلمان بتاريخ 24 يناير2017، بحضور رئيس مجلس الإدارة.



وأضاف أن الشكاوى الحالية تضمنت أيضاً محاولة تسريح العاملين واحداً تلو الآخر، عن طريق إصدار قرارات فصل شفوية، ومنعهم من دخول مقر الشركة بصورة تتجسد فيها جميع مظاهر التعسف في استخدام السلطة، فضلاً عن محاولة تلفيق بعض الجرائم، وإلقاء التهم عليهم جزافاً.



وطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وقاطعة، بالتنسيق مع السلطات التنفيذية من أجل محاسبة رئيس مجلس إدارة الشركة، ومراجعة الأوراق والمستندات الخاص بها، والتي أضرت بحق الدولة وحقوق العاملين، والعمل على إعادة الٌأمور إلى نصابها.

