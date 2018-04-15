طلب إحاطة عاجل بشأن إزالة فيلات الكينج مريوط بالعامرية

ياسمين فواز:



تقدم النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب .



وقال عطا في طلبه إنه تمت ازالة أربعة فيلات وباقي 23 فيلا مع العلم أنها مقامة على ملكيات خاصة مسجلة و ان كانت مقامة بدون ترخيص فهي حالة مجتمعية تسببت فيها جهة الادارة على مر السنوات حتى أصبحت هى الواقع السليم و ما غير ذلك هو الخطا مهما كانت القوانين واللوائح.



وأوضح أن تجنبا لإعلاء الخلل والفساد على دولة القانون فعلينا الوضع في الاعتبار ان الدولة ادركت ذلك بإعدادها لمشروع التصالح في المباني ليبدأ عهد جديد على شروط لعقد مجتمعي يعيد الأمور إلى نصابها و وضعها الطبيعي بعد التعامل مع الوضع الحالي الذي فرض تقصير الجهة الإدارية و فسادها و تخلف النصوص القانونية عن ملاحقة الواقع و التطور التشريعي.



وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي ان مشروع التصالح المقدم من الحكومة و كذلك مشروع القانون الذي تمت مناقشة بلجنة الاسكان في الدور التشريعي الثاني و الذي لم يحدد له موعد بالجلسة العامة هو كفيل لحل هذه الأزمة في ظل ما عرضنا بعالية، و الا ما هي الجدوى من إصدار هذا القانون اذا كان قد تم إزالة الحالات المخاطبة به للتصالح.

كما تسائل عن العائد من هدر كل هذه الأموال و ان كانت أموال خاصة فهي جزء من اقتصاد الدولة ، مطالبا بإحالة الامر الى لجنة الادارة المحلية الْيَوْمَ للبت في الامر ووضع ضوابط لتنفيذ هذه الإزالات.