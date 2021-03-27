طلب إحاطة عاجل بالبرلمان عن التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

طالبت الدكتورة أمل عصفو عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بالتدخل لحل مشاكل منظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد ،حتى يتم تلافيها قبل تطبيق المرحله الثانية من المنظومة بالمحافظات الأخرى.

وقالت عصفور فى طلب إحاطة عاجل قدمته لرئيس مجلس النواب، إن هناك العديد من الشكاوي تقدم بها المواطنين المنتفعين بالمنظومه ببورسعيد.

وتضمنت الشكاوى بحسب النائبة، طول الفترة الزمنية لانتظار الحالات المرضية مما يؤدى للضغط على الحالات المرضية العاجلة، والتى تضطر للذهاب للمحافظات الأخرى؛ طلبا للعلاج وعدم انتظار دورها للعلاج بالمنظومة.

وأشارت إلى عدم صرف الأدوية التى يقررها الطبيب للمريض وصرف بدائلها بسبب عدم وجودها أو تأخر وزارة الصحه فى توفيرها، فضلا عن تعطل الأجهزة الطبية فى المستشفيات؛ نظرا لطول إجراءات نظام الشراء الموحد مما يطيل ويعطل إجراء العمليات مثل جراحات العيون ,وتعطل توريد مقاسات معينه من القسطره الخاصه بعمليات القلب

ولفتت عصفور فى طلب الإحاطة التى طالبت بتوجيهه للجنة الصحة لدراسته وحل مشاكل المواطنين ضرورة مراجعة العديد من الأمور الإدارية والماليه الخاصة برسوم الانتفاع بالمنظومة مثل ازدواجية خصم رسوم المنظومة من الزوج والزوجة رغم عمل بعضهم فى مكان واحد، وفى حالة زواج الأبناء , وبيان أسباب استقطاع نسبة كبيرة من حوافز الأطباء دون وجود سبب واضح.

وطالبت النائبة بضم الزائرات الصحيات بالمدارس ضمن منظومة التأمين الشامل بدلا من تبعيتهم لوزارة الصحة.

يذكر أن بورسعيد بدأت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سبتمبر عام 2019 ويبلغ عدد المنتفعين بالمنظومة 700 ألف مواطن.