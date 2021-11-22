طلب إحاطة حول مدى جاهزية الإسكندرية لنوة المكنسة (مستند)

على إثر توقف العديد من الطرق بالمحافظة

ألقت النوة الأخيرة بظلالها على مدينة الإسكندرية، بقطع مختلف الطرق والكباري بالمحافظة، نتيجى هطول أمطار غير متوقعة، فاقت قدرات شبكة الصرف الصحي بصورة كبيرة.

وفي هذا الصدد تقدم عددا من أعضاء مجلس النواب بطلبات احاطة وبيانات عاجلة حول تلك النوة الأخيرة ” المكنسة ” وعدم جاهزية الأجهزة المعنية، حتى أصبحت معظم الطرق متوقفة، وتقطعت بالعديد من المواطنين السبل.

وفي هذا السياق، تقدم النائب محمود قاسم بتقديم بيان عاجل وكذا طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن تصريح محافظ الإسكندرية بالإستعداد التام لمواجهة الطقس السئ الذى تمر به المحافظة وهو ما لم يحدث على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية مما أدى إلى شلل الحركة المرورية بعموم المحافظة وكذا عدم تعطيل الدراسة اليوم مما جعل الطلبة تعلق بالمدارس وينقطع عنها التيار الكهربائى .

وأكد قاسم على أن هناك حرصا من كافة الأجهزة المعنية للنهوض بكافة خدمات البنية التحتية لمواطنى محافظة الإسكندرية “عروس البحر المتوسط “، مع ضرورة عودتها لسابق عهدها ورونقها الذى فقدته ” على حد وصفه ” ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التراخى فى مصلحة المواطنين وتعريض حياة أبنائنا للخطر .

يذكر أن مدينة الإسكندرية شهدت على مدار اليومين الماضيين نوة المكنسة والتي على أثرها شلل حركة المرور، وتوقف العديد من الأنفاق والتي أدت إلى غرق العديد من السيارات والأتوبيسات وتاكسيات الأجرة، وسيارات المواطنين.

وفي نفس السياق حافظت ميناء الإسكندرية على معدلات التداول بها، حيث أنه بالرغم من الموجة الصعبة التي ضربت المحافظة، فلم تغلق البواغيز الخاصة بالميناء سواء لميناء الإسكندرية أو الدخيلة، على مدار الثلاثة أيام الأخيرة.