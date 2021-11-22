الإسكندرية

طلب إحاطة حول مدى جاهزية الإسكندرية لنوة المكنسة (مستند)

على إثر توقف العديد من الطرق بالمحافظة
السيد فؤاد 9:12 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 9:12 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت النوة الأخيرة بظلالها على مدينة الإسكندرية، بقطع مختلف الطرق والكباري بالمحافظة، نتيجى هطول أمطار غير متوقعة، فاقت قدرات شبكة الصرف الصحي بصورة كبيرة.

وفي هذا الصدد تقدم عددا من أعضاء مجلس النواب بطلبات احاطة وبيانات عاجلة حول تلك النوة الأخيرة ” المكنسة ” وعدم جاهزية الأجهزة المعنية، حتى أصبحت معظم الطرق متوقفة، وتقطعت بالعديد من المواطنين السبل.

وفي هذا السياق، تقدم النائب محمود قاسم بتقديم بيان عاجل وكذا طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن تصريح محافظ الإسكندرية بالإستعداد التام لمواجهة الطقس السئ الذى تمر به المحافظة وهو ما لم يحدث على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية مما أدى إلى شلل الحركة المرورية بعموم المحافظة وكذا عدم تعطيل الدراسة اليوم مما جعل الطلبة تعلق بالمدارس وينقطع عنها التيار الكهربائى .

اقرأ أيضا  استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة بالبحيرة لمواجهة الطقس السيئ

 وأكد قاسم على أن هناك حرصا من كافة الأجهزة المعنية للنهوض بكافة خدمات البنية التحتية لمواطنى محافظة الإسكندرية “عروس البحر المتوسط “، مع ضرورة عودتها لسابق عهدها ورونقها الذى فقدته ” على حد وصفه ” ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التراخى فى مصلحة المواطنين وتعريض حياة أبنائنا للخطر .

اقرأ أيضا  محافظ الإسكندرية: الأمطار هطلت بكميات غير عادية وهناك سيولة مرورية الآن

يذكر أن مدينة الإسكندرية شهدت على مدار اليومين الماضيين نوة المكنسة والتي على أثرها شلل حركة المرور، وتوقف العديد من الأنفاق والتي أدت إلى غرق العديد من السيارات والأتوبيسات وتاكسيات الأجرة، وسيارات المواطنين.

وفي نفس السياق حافظت ميناء الإسكندرية على معدلات التداول بها، حيث أنه بالرغم من الموجة الصعبة التي ضربت المحافظة، فلم تغلق البواغيز الخاصة بالميناء سواء لميناء الإسكندرية أو الدخيلة، على مدار الثلاثة أيام الأخيرة.

اقرأ أيضا  انهيار أجزاء من شرفات عقار بالعصافرة تأثرا بالأمطار الغزيرة (صور)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

تعطيل الدراسة في مطروح لليوم الرابع على التوالي

هيثم سمير 8:51 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

محافظ الإسكندرية : تعطيل العمل في المصالح الحكومية وتعليق الدراسة للطلاب والمعلمين غداً

مها يونس 4:33 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

«نوة المكنسة».. تضرر طرق وأنفاق الإسكندرية بسبب الأمطار (صور)

مها يونس 3:35 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدا الثلاثاء لتصريف «تراكمات الأمطار غير المتوقعة»

مها يونس 1:37 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

تعطيل الدراسة في الفترة المسائية بمدارس الإسكندرية اليوم الإثنين

مها يونس 12:45 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

محافظ الإسكندرية: الأمطار هطلت بكميات غير عادية وهناك سيولة مرورية الآن

المال - خاص 11:50 م, الأحد, 21 نوفمبر 21