طلب إحاطة حول مخالفات بالمجلس القومي لمكافحة الإدمان

ياسمين فواز تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزير التضامن الإجتماعي، بخصوص مخالفة عدم نقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حتي الآن. وقال الدك

ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزير التضامن الإجتماعي، بخصوص مخالفة عدم نقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حتي الآن.

وقال الدكتور محمد فؤاد إن استمرار العمل بالوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية وعدم نقلها إلي وزارة التضامن، وذلك بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية رقم 107 لسنة 2013 بإلغاء الكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2011 ونقل تبعية الوحدة الحسابية الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء الي وزارة التضامن تحت مسمي الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن.

وأشار “فؤاد” أن هذا الأمر أدي الي وجود نوع من أنواع إهدار المال العام الصريح، وذلك بسبب أن بعضا من السادة أعضاء مركز البحوث الإجتماعية والجنائية قد تم إنتدابهم للعمل بالمجلس، ما يعني وجود حالة من الإزدواجية في عملية الصرف الخاصة بهؤلاء الموظفين في نفس مواقيت العمل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المجلس القومي لمكافحة الإدمان حول ما ذكره النائب محمد فؤاد.